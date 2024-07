Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SpineGuard: l'augmentation de capital est bouclée information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - SpineGuard a annoncé lundi avoir bouclé son augmentation de capital via l'émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription, qui a donné lieu à une levée de fonds de 1,13 million d'euros.



Ce montant est toutefois inférieur à celui de 1,5 million d'euro que visait initialement ce spécialiste de la technologie digitale de guidage chirurgical (DSG) pour le placement d'implants osseux.



Ces fonds doivent lui permettre de disposer des moyens nécessaires pour déployer les trois nouvelles applications de sa technologie DSG destinées à alimenter durablement la croissance et à atteindre l'équilibre financier courant à horizon 2026.



Après l'augmentation de capital, la participation d'un actionnaire détenant 1% ne participant pas l'opérateur verra sa participation ramener à 0,89%.



A la Bourse de Paris, l'action SpineGuard cédait près de 7% après ces annonces.





