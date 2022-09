Spineguard et Omnia Medical s'allient dans la chirurgie du rachis de l'adulte aux Etats-Unis

(AOF) - SpineGuard, entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d'implants osseux, et Omnia Medical LLC, spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour des techniques chirurgicales cliniquement prouvées, ont signé un accord de co-développement et de commercialisation exclusive dans le domaine de la chirurgie du rachis de l'adulte aux Etats-Unis.

Ce partenariat porte sur deux dispositifs novateurs : un système de vis pédiculaires intelligentes et un instrument de perçage pour la fusion ilio sacrée intégrant, tous deux la technologie DSG (Dynamic Surgical Guidance) de guidage chirurgical en temps réel sans recours aux rayons X, de SpineGuard.

Les missions de SpineGuard et Omnia Medical visent toutes deux à rendre la chirurgie vertébrale plus sûre en améliorant les résultats cliniques tout en réduisant le coût global pour les systèmes de santé.

SpineGuard présentera ses résultats financiers du premier semestre 2022 le 15 septembre 2022 après clôture des marchés.

