Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SpineGuard : des expériences positives en laboratoire information fournie par Cercle Finance • 07/09/2021 à 09:50









(CercleFinance.com) - L'action SpineGuard signe mardi la deuxième plus forte hausse de la Bourse de Paris après l'obtention de résultats positifs dans la détection robotisée des brèches osseuses. Vers 9h30, le titre grimpe de 14,5%, à comparer avec un gain de l'ordre de 0,1% pour le marché parisien dans son ensemble. Dans un communiqué paru ce matin, SpineGuard annonce avoir enregistré des résultats 'de tout premier ordre' grâce sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel 'DSG'. Son application robotique a en effet obtenu 100% d'efficacité en laboratoire dans le cadre dun protocole de validation n'induisant aucun sacrifice animal, puisque mené sur de vertèbres d'agneau issues de pièces de boucherie. Le Docteur Randal R. Betz, à la tête du comité scientifique de SpineGuard, évoque une 'avancée majeure' pour la technologie DSG en vue d'une application dans la sécurisation de la chirurgie vertébrale utilisant la robotique. Ces résultats - obtenus à l'issue d'un partenariat de plusieurs années avec la Sorbonne - ont présenté un 'sans-faute', avec aucun faux négatif ni faux-positif sur les 100 perçages effectués en aveugle. Le fabricant de dispositifs médiaux précise que ces données devraient faire l'objet d'une prochaine publication scientifique.

Valeurs associées SPINEGUARD Euronext Paris +16.39%