SpineGuard : attribution de bons de souscription d'actions

(CercleFinance.com) - L'action SpineGuard (+14%) est très recherchée ce mercredi à la Bourse de Paris alors que l'entreprise a décidé d'attribuer gratuitement à ses actionnaires des bons de souscription d'actions remboursables. Le spécialiste des dispositifs médicaux pour le placement d'implants osseux a annoncé ce matin l'émission de bons de souscription d'actions remboursables (BSAR) au profit de l'ensemble de ses actionnaires. Cette opération prévoit l'attribution d'un BSAR par action détenue, sachant que neuf BSAR permettront de souscrire une action nouvelle à un prix d'exercice fixé à 1,80 euro. Ce prix représente une prime de plus de 23% par rapport au cours de clôture d'hier soir. Dans un communiqué, SpineGuard explique que cet instrument vise à offrir la possibilité à ses actionnaires de continuer à accompagner la société dans son financement en les associant au potentiel de croissance.

Valeurs associées SPINEGUARD Euronext Paris +15.75%