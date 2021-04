Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : vers une évolution du conseil d'administration Cercle Finance • 26/04/2021 à 18:12









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Spie proposera à l'Assemblée Générale du 12 Mai 2021 la nomination de Patrick Jeanteten qualité d'administrateur indépendant. Il succédera à MichelBleitrachqui quittera ses fonctions à la suite de l'Assemblée Générale après près de dix années de présence au sein du Conseil d'administration du Groupe. Patrick Jeantet siègera alors au sein ducomité desnominations et desrémunérations. Diplômé de l'École polytechnique et de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées,Patrick Jeantet a notamment été vice-président dugroupe SNCFet président-directeurgénéral de SNCF Réseaude 2016 à 2020 avant d'occuper les fonctions de président dudirectoire dugroupe Keolisde janvier à juin 2020.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +1.06%