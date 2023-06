Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: vaste campagne de recrutement en Belgique information fournie par Cercle Finance • 07/06/2023 à 15:44









(CercleFinance.com) - Spie fait savoir que sa filiale belge a lancé une grande campagne de recrutement afin de renforcer ses équipes pluridisciplinaires à travers la Belgique.



L'objectif de cette campagne ? recruter des centaines de nouveaux “SPIEcialistes” qui aideront l'entreprise à relever les défis de la transition énergétique et de la transformation numérique responsable.



A ce jour, la structure belge compte quelque 1550 collaborateurs et cherche continuellement à recruter de nouveaux talents.



Ainsi en 2022, Spie a engagé plus de 250 collaborateurs, et prévoit d'ouvrir 335 postes au cours des prochains mois.







