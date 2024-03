Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SPIE : valide un signal haussier au-delà de 31,1E information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 11:52









(CercleFinance.com) - SPIE ouvre un 'gap' et valide un signal haussier au-delà de 31,1E et teste immédiatement la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 33,1E.

Ce nouveau record absolu pourrait ne pas s'arrêter à 33E car le franchissement de la résistance long terme des 32E induit la possibilité d'un gain de +10% vers 35,5E.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris +7.99%