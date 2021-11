Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : va rénover la cité administrative d'Albi information fournie par Cercle Finance • 25/11/2021 à 12:23









(CercleFinance.com) - Spie annonce aujourd'hui que la division Tertiaire de ses filiales Spie Industrie & Tertiaire et Spie Facilities a été chargée de la rénovation de la cité administrative d'Albi, soit trois bâtiments de 7700 m². L'objectif de cette rénovation est de garantir la meilleure performance énergétique des bâtiments notamment via des travaux d'isolation thermique par l'extérieur, de modernisation du système de chauffage, l'installation de solutions photovoltaïques, la mise en place des fenêtres, le remplacement des systèmes de renouvellement d'air, ainsi que de l'éclairage. Ce chantier vise une réduction finale de 56% des consommations en énergie primaire. A partir de janvier 2023 et jusqu'en 2028, les équipes de Spie Facilities seront en charge de l'exploitation et de la maintenance de la cité administrative d'Albi.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris -0.17%