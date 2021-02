Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : va équiper 61 000 lycéens d'un ordinateur portable Cercle Finance • 16/02/2021 à 10:32









(CercleFinance.com) - Spie ICS a reconduit pour 3 ans son partenariat avec la Région Occitanie afin d'équiper ses lycéens d'un ordinateur portable. La société va assurer la fourniture, la distribution et la réparation de plus de 60 000 ordinateurs portables au sein des 370 établissements publics et privés du territoire. Cette collaboration, initiée en 2017 en Occitanie, permet de réduire la fracture numérique et de favoriser l'accès pour tous à l'outil informatique.

