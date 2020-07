Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : va déployer une solution pour optimiser le trafic Cercle Finance • 21/07/2020 à 10:26









(CercleFinance.com) - Spie CityNetworks, filiale française de Spie, a été retenue par le Conseil Départemental du Val-de-Marne pour déployer une solution permettant d'optimiser les conditions de déplacement quel que soit leur mode de transport. Le travail porte sur la mise au point d'une solution de régulation de trafic intégrant la prédiction. Ce projet est né pour donner suite au constat du Conseil Départemental du Val-de-Marne des limites d'une analyse uniquement en ' temps réel ' de la gestion du trafic. ' En intégrant la prédiction de trafic dans les algorithmes d'aide à la décision, SPIE CityNetworks mise sur une régulation établie non pas sur la base du trafic réel mais en prévision de celui-ci, avec une anticipation de 15 à 20 minutes ', a déclaré Jonathan Robert, Responsable d'affaires au sein de la filiale.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +2.62%