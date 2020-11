Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SPIE : va assurer la maintenance du parc solaire de la CNR Cercle Finance • 26/11/2020 à 10:42









(CercleFinance.com) - SPIE annonce que sa filiale industrie & tertiaire a remporté le contrat de maintenance préventive et corrective du premier parc photovoltaïque flottant de la Compagnie nationale du Rhône (CNR), situé sur le lac de la Madone à Mornant et Chabanière dans le Rhône (69). A travers ce contrat, la division Industrie s'engage pour une période de 5 ans aux côtés de CNR. Les techniciens assureront l'entretien et la supervision 7j/7, 24h/24 des 630 panneaux photovoltaïques flottants, des 7 ancres et câbles sous l'eau et autres onduleurs photovoltaïques. Cette installation permet de produire 250 MWh par an, soit la consommation d'électricité de cinquante-sept foyers.

