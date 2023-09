Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: une unité dédiée aux sous-stations vertes en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 11:41









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé vendredi la création d'une nouvelle unité qui va lui permettre d'allouer des ressources supplémentaires à ses activités de sous-stations vertes en Allemagne.



Le groupe d'ingénierie français, très présent Outre-Rhin, indique que 30 expertes et experts vont désormais exclusivement se concentrer à la mise en place de sous-stations pour les énergies renouvelables.



Avec sa nouvelle unité, Spie va proposer aux exploitants des parcs éoliens et solaires en cours de développement un ensemble complet de prestations, de la planification à la mise en place, en passant par la gestion de projet.



Cette décision intervient alors que la demande de sous-stations vertes est en forte augmentation outre-Rhin du fait des objectifs que s'est fixé le pays en matière de développement des énergies renouvelables.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.57%