Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: une procédure de certification menée à bien en Pologne information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 15:46









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé mercredi avoir porté le processus de certification BREEAM de l'immobilier logistique du parc industriel de Tychy (Pologne), dont il s'occupe de la gestion technique depuis 2016.



Le groupe d'ingénierie français explique avoir préparé la documentation pour le processus de certification, en accord avec les directives BREEAM, qui s'est soldé par l'attribution des notes 'très bien' en matière d'équipements et 'bien' pour ce qui concerne la gestion des bâtiments.



Pour ce faire, Spie avait auparavant examiné la consommation des fluides des huit bâtiments logistiques du complexe, représentant une surface de 97.000 m2, avant de remplacer les équipements existants par des systèmes économes en eau.



Utilisé dans le monde entier, le standard BREEAM est le plus ancien système de certification pour évaluer la prise en compte du développement durable dans l'immobilier tout au long de son cycle de vie.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris -0.15%