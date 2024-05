Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: une nomination à la tête de l'industrie dans l'Est information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 16:28









(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie français Spie a annoncé lundi la nomination de Karen Luzignant, une cadre maison, au poste de directrice de ses activités pour l'industrie dans la région Est.



Dans ses nouvelles fonctions, cette diplômée de l'Institut national des sciences appliquée (INSA) de Lyon, âgée de 47 ans, se retrouvera à la tête d'un ensemble regroupant 1000 collaborateurs sur une vingtaine de sites.



Dans un communiqué, Spie rappelle que la présence historique des industries pharmaceutiques et automobiles dans la région en fait un pôle particulièrement important pour sa filiale.



Karen Luzignant, qui avait débuté sa carrière chez SPIE ICS, la division de services numériques du groupe en 2001, dit vouloir mettre son expertise technologique au service de l'industrie, où les enjeux de transformation numérique sont, selon elle, devenus aujourd'hui essentiels.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris -0.17%