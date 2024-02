Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: une ex-Stellantis nommée à la DRH information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 12:31









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé lundi la nomination de Séverine Walser, une ancienne cadre de Stellantis, en tant que directrice des ressources humaines du groupe, avec prise d'effet au 1er février 2024.



Ingénieure diplômée de l'Ecole Centrale de Lyon, Séverine Walser (47 ans) a débuté sa carrière en 1999 dans les ressources humaines du groupe PSA, devenu Stellantis en 2021 suite à la fusion avec l'italo-américain FCA.



Elle occupait depuis 2018, et jusqu'au mois de janvier de cette année, le poste de directrice des ressources humaines de la région Europe de PSA, puis de Stellantis.



Dans un communiqué, le groupe de services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communication, qui compte 50.000 salariés, souligne que Séverine Walser s'est particulièrement impliquée, chez le constructeur automobile, sur des projets tels que la promotion de la diversité.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris -1.41%