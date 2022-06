Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: une chaire dédiée à l'intelligence artificielle information fournie par Cercle Finance • 13/06/2022 à 15:50









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé lundi la création, en partenariat avec l'INSA Lyon, d'une chaire dédiée aux enjeux liés à l'analyse, au traitement intelligent des données dans les infrastructures de communication.



Le groupe d'ingénierie explique que l'ambition de la chaire créée avec l'école d'ingénieurs est de développer des travaux de recherche visant à améliorer la performance des infrastructures numériques et à contribuer à une transition numérique 'responsable'.



Il s'agira de développer, lors des cinq prochaines années, un moteur de recherche basé sur l'intelligence artificielle capable d'exploiter, en temps réel, les données au plus proche de leur source de production et de les traiter localement de manière responsable.



L'analyse de ces données doit porter sur des applications dites 'intelligentes' (smart) allant de l'Internet des objets, aux 'smart cities' et aux 'smart grids', qui produisent une quantité importante de données importante.





