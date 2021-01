Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : un nouvel administrateur représente les salariés Cercle Finance • 11/01/2021 à 18:27









(CercleFinance.com) - Spie annonce la nomination deJérôme Nieren qualité d'administrateur représentant les salariésau sein du conseild'administration. Jérôme Niera été nommé par leComité social et économiquedeSpie Operationsau cours d'un vote le 8 janvier 2021. Il succède ainsi àDaniel Boscari, directeur dudéveloppementdefinancement deprojets, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Âgé de 47ans, Jérôme Nier est diplômé de l'École Supérieure des Technologies de l'Électronique et de l'Informatique.Aprèsuneexpérience de près de 10 ans en bureau d'études multi-technique (GECC-AICC), il a rejoint le groupe Spie en octobre 2005 en tant que responsable d'affaires de la filiale Sud-Est. Depuis 2019, il occupe la fonction de responsable marketing offresau sein de la direction marketing du groupe.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris -2.51%