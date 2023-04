Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: un directeur innovation et R&D nommé chez Spie ICS information fournie par Cercle Finance • 06/04/2023 à 10:26









(CercleFinance.com) - Spie ICS, la filiale française de services numériques du groupe des services multi-techniques pour l'énergie et les communications Spie, annonce la nomination de François Guéno au poste de directeur de l'innovation et de la recherche et développement.



Cette nomination est effective depuis le 16 janvier dernier. Dans ce cadre, François Guéno pilote la stratégie numérique responsable de Spie ICS, sous la responsabilité de Xavier Daubignard, le directeur général de la filiale.





