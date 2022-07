Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: un contrat de service complet remporté à Stuttgart information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 11:40









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé jeudi avoir remporté un contrat de service complet pour le Bosch-Areal de Stuttgart, un complexe abritant notamment des restaurants, des magasins et un cinéma.



Le groupe français, qui gérait jusqu'à présent l'approvisionnement en énergie de l'ensemble immobilier, c'est-à-dire le chauffage et la climatisation, prendra désormais en charge la gestion technique des installations.



Cela comprend notamment l'entretien des systèmes d'alarme incendie et d'électricité, ainsi que l'instrumentation et la technique de contrôle associées.



Au total, le centre Bosch-Areal compte huit bâtiments sur 40.000 mètres carrés de surface brute de plancher, répartis entre plus de 50 locataires.





