Spie : un contrat d'installation remporté en Allemagne

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie français Spie a annoncé jeudi avoir été chargé de l'installation 'clé en main' d'un poste de transformation pour le compte de TransnetBW, un gestionnaire du réseau de transport de l'électricité. Cette nouvelle infrastructure d'une puissance de 380/110 kV a pour objectif de stabiliser l'alimentation électrique de la commune de Kehl, une ville voisine de Strasbourg. Il s'agit de l'une des six stations appelées à être modernisées, agrandies ou nouvellement construites dans le cadre d'un vaste programme visant à accroître la capacité de transport du réseau dans le land de Bade-Wurtemberg, le long du Rhin. Les travaux de construction devraient démarrer en janvier 2022, avec une mise en service prévue pour le premier trimestre 2024.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.26%