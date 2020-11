Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SPIE : un coffre connecté pour les livraisons sur chantier Cercle Finance • 27/11/2020 à 12:35









(CercleFinance.com) - SPIE annonce que sa filiale 'Industrie & Tertiaire', a mis en oeuvre un système de coffres connectés afin de répondre à la problématique des livraisons sur ses chantiers, en partenariat avec l'IOT Valley et Boks. Les livraisons sur site génèrent en effet une perte de temps significative pouvant représenter jusqu'à 10% des heures de production. Actuellement en test, ces coffres connectés permettent aux livreurs de déposer les colis à l'aide d'un code généré par le destinataire au moment de la livraison dans un environnement sécurisé. Les équipes peuvent alors récupérer le colis à n'importe quel moment sans être contraintes d'interrompre leur tâche.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.46%