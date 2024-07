Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: un bunker transformé en centre culturel à La Haye information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 15:41









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé jeudi avoir été chargé par la ville de La Haye de redonner vie à un abri antiatomique datant de la guerre froide afin de le transformer en centre culturel.



Le groupe d'ingénierie explique que le conseil municipal a décidé de convertir le 'Noodzetel', un ancien bunker souterrain, en espace consacré aux archives municipales et à des salles de répétition pour groupes de musique pop.



Le lieu comprend deux niveaux souterrains, chacun d'une superficie de 900 mètres carrés.



Au niveau -1, une salle des archives municipales sera aménagée, avec un système de réduction de l'oxygène, tandis que le niveau -2 comprendra trois studios de musique, équipés de murs insonorisés.



Spie indique avoir été chargé de l'intégralité du projet, qui a démarré en début d'année, de la démolition à la construction, tant pour l'architecture que les installations électriques et mécaniques.



D'après la société, la singularité du projet réside dans le fait que la zone de construction n'est accessible que par un seul point d'entrée, au travers d'une ouverture de seulement 2,40 mètres sur 1,25 mètre.



Les travaux devraient être achevés au mois de décembre.





