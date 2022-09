Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: un appel d'offres remporté à Bruxelles information fournie par Cercle Finance • 01/09/2022 à 14:15









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé jeudi avoir récemment remporté un appel d'offres de l'Agence belge des routes et de la circulation (AWV) pour l'installation de dispositifs de sécurité à Bruxelles.



Le groupe d'ingénierie indique que sa filiale belge a été retenue pour la livraison de quatre systèmes de neuf mètres de long dans le tunnel des Quatre Bras, sur le ring de Bruxelles (R0).



Il s'agit de dispositifs permettant d'ouvrir, en cas d'urgence, une partie du rail de sécurité de la berme centrale et de dégager un accès aux secours.



Ce projet sera livré au premier trimestre 2023.





