Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SPIE : un 2e administrateur va représenter les salariés Cercle Finance • 18/11/2020 à 18:21









(CercleFinance.com) - SPIE annonce la nomination deMichael Kesslerenqualitéd'administrateur représentant les salariésau sein du conseild'administration. De nationalité allemande,Michael Kesslerdeviendra le deuxième administrateur représentant les salariés,à la suite dela modification des statuts de SPIE SAconsécutive à la promulgation de la loiPACTE. Son mandat s'étendra sur les quatre prochaines années. Après une première partie de carrière chezFujitsu etau sein du GroupeHochtief,Michael KesslerarejointSPIEen2013en tant queChief Facility Managerau sein de sa filiale allemande. Membre du comité d'entrepriselocal,ilest depuis 2018 vice-président du conseil de surveillancedeSPIE GmbH.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -0.36%