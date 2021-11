Spie : Trudy Schoolenberg cooptée en qualité d'administratrice indépendante

(AOF) - Le Conseil d'administration de Spie a annoncé la cooptation de Trudy Schoolenberg en qualité d'administratrice indépendante. Elle succédera à Tanja Rueckert qui quitte ses fonctions après quatre années de présence au sein du conseil d'administration du groupe. Trudy Schoolenberg rejoindra également le comité RSE et gouvernance du conseil d'administration de Spie. La ratification de cette cooptation sera proposée à la prochaine assemblée générale, le 11 mai 2022.

De nationalité néerlandaise, Trudy Schoolenberg, 63 ans, est diplômée d'un master en ingénierie et d'un doctorat en physique de l'université technologique de Delft (Pays-Bas). Entrée chez Shell en 1989 en tant que chef de projet, elle poursuit sa carrière au sein du groupe en occupant diverses responsabilités dans le domaine de la R&D.

En 2003, Trudy Schoolenberg est nommée directrice de production de la raffinerie de Pernis (Pays-Bas), la plus importante d'Europe et l'une des plus importantes au monde. Directrice générale stratégie & portefeuille de Shell Chemicals en 2008, elle rejoint en 2010 Wärtsilä, groupe finlandais spécialisé dans les systèmes de production d'énergie terrestres et marins, en tant que vice-présidente R&D mondiale.

De 2011 à 2020, Trudy Schoolenberg est également membre de plusieurs conseils d'administration, dont ceux de COVA (agence néerlandaise de stockage de pétrole), de Spirax-Sarco (entreprise d'ingénierie) et de Low & Bonar (matériaux de performance). De 2013 à 2016, elle est sollicitée pour occuper son dernier poste de direction chez Akzo Nobel, où elle dirige les activités de R&D et de fabrication d'une des divisions du groupe.

