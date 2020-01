Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : toujours distingué pour sa RSE par EcoVadis Cercle Finance • 16/01/2020 à 13:18









(CercleFinance.com) - Spie indique figurer cette année encore en tête du classement des entreprises les plus vertueuses en matière de politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) établi par EcoVadis, avec notamment une note de 90/100 en matière d'environnement. EcoVadis est mandatée depuis 2010 pour évaluer la politique RSE du groupe de services multi-techniques sur un vaste spectre de critères non financiers (environnement, social et droits de l'Homme, éthique et achats responsables).

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.86%