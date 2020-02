Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : test des systèmes de la Philamornie de l'Elbe Cercle Finance • 13/02/2020 à 11:21









(CercleFinance.com) - Le groupe Spie annonce ce jour avoir procédé, avec succès, au test des systèmes de secours de la Philharmonie de l'Elbe à Hambourg. 'Assistée de Dekra, leader européen de l'inspection, Spie a vérifié les systèmes de secours de la Philharmonie de l'Elbe, le tout premier test de ce genre depuis l'inauguration de l'édifice il y a trois ans. Le bon fonctionnement des systèmes de secours, déjà testé lors de la phase de construction, doit être contrôlé tous les trois ans dans cette salle de concert située au coeur de Hambourg. La démarche consiste à s'assurer que les systèmes de sécurité fonctionnent correctement en cas de coupure totale de courant', explique Spie. Spie Deutschland & Zentraleuropa est responsable de la majeure partie des installations techniques de la Philharmonie de l'Elbe à Hambourg.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.43%