Spie : suspension des objectifs 2020

(CercleFinance.com) - Faisant face à d'importantes perturbations opérationnelles liées à l'epidémie de Covid-19, Spie indique suspendre ses objectifs 2020, précisant qu'il 'fournira des objectifs actualisés lorsque la situation sera éclaircie'. Il affirme avoir enregistré, au cours des deux premiers mois de 2020 et jusqu'à mi-mars, 'une croissance organique positive, avec de solides niveaux d'activité et une prise de commandes dynamique dans ses principaux pays'. Le groupe de services multi-techniques ajoute mettre 'immédiatement à profit l'importante flexibilité de sa structure de coûts, au travers de vigoureuses mesures d'économies' et revendique 'une importante marge de manoeuvre financière'.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris -1.91%