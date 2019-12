Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : succès du plan d'actionnariat salarié Cercle Finance • 13/12/2019 à 07:30









(CercleFinance.com) - Spie annonce le succès de son plan d'actionnariat salarié Share for you 2019 : 6.000 salariés ont souscrit à l'offre proposée à des conditions préférentielles, avec une participation active des collaborateurs des huit sociétés acquises depuis la dernière opération. Pour cette nouvelle édition, ouverte du 10 octobre au 6 novembre dernier dans 12 pays, l'apport des collaborateurs représente 23.463.335,12 euros. A l'issue de cette opération, le 12 décembre, 1.840.261 actions nouvelles seront émises par la société. Par ailleurs, la démarche d'actionnariat salarié engagée de Spie vient d'être récompensée, le 11 décembre, par la remise du 'Grand Prix Indice Euronext-FAS IAS' au cours de la cérémonie du 15ème Grand Prix FAS à Paris.

