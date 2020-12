Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : succès de l'opération d'actionnariat salarié Cercle Finance • 16/12/2020 à 07:42









(CercleFinance.com) - Spie annonce le succès de son opération d'actionnariat salarié SHARE FOR YOU 2020 avec, malgré la crise sanitaire, une participation qui a progressé significativement : plus de 6.000 salariés y ont souscrit, dont 20% de nouveaux salariés actionnaires. L'apport des collaborateurs dans le cadre de SHARE FOR YOU 2020 représente 25.783.845,12 euros. A l'issue de cette opération, le 15 décembre, 2.441.652 actions nouvelles seront émises par la société. 'Pour cette nouvelle édition de SHARE FOR YOU, ouverte du 1er octobre au 21 octobre dans 13 pays, les collaborateurs de Spie ont pu bénéficier d'une décote de 30%', précise le groupe de services multi-techniques.

