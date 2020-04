Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : signe un contrat pour le canton de Schwyz Cercle Finance • 27/04/2020 à 17:29









(CercleFinance.com) - Spie Switzerland a remporté l'appel d'offres public pour l'exploitation du réseau du canton de Schwyz. Le contrat porte sur la maintenance, la surveillance et l'exploitation du réseau cantonal. ' Le réseau informatique du canton de Schwyz constitue l'élément central technique permettant d'offrir à l'administration cantonale, aux districts et aux communes un panel de services de qualité optimale et la plus haute disponibilité '. ' L'offre de Spie ICS, partenaire de longue date pour la gestion du réseau WAN du canton de Schwyz, a répondu en tous points aux exigences de l'appel d'offres, incluant aussi des Managed Services ' indique le groupe.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +4.14%