SPIE : signe un contrat de cinq ans au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - SPIE UK, filiale anglaise de SPIE, spécialiste indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a remporté un nouveau contrat de maintenance de cinq ans avec le North and Mid Wales Trunk Road Agent (NMWTRA). Dans le cadre de cette mission, SPIE UK sera responsable de la maintenance du réseau régional du NMWTRA, des interventions, réparations et assistance d'urgence. SPIE assurera également le remplacement de l'éclairage public actuel par des réverbères à LED. Il s'agira aussi de moderniser certains équipements avec l'installation de nouvelles caméras de reconnaissance des plaques d'immatriculation. Les équipements de l'exploitant routier feront ainsi l'objet d'une maintenance et d'une modernisation permanente pour s'assurer que les systèmes en service répondent aux dernières normes.

