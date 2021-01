Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : signe un contrat d'éclairage avec la ville de Wülfrath Cercle Finance • 27/01/2021 à 17:35









(CercleFinance.com) - Le groupe Spie annonce aujourd'hui qu'il vient de se voir attribuer par la ville de Wülfrath un contrat portant sur l'exploitation de 2 380 lampadaires pour les 15 prochaines années et la modernisation de plus de 1 500 luminaires avec la technologie LED. La municipalité devrait ainsi économiser plus d'1,5 million d'euros et réduire ses émissions de CO2 d'environ 2 600 tonnes sur la durée du contrat, soit une contribution significative à la protection du climat, assure Spie. Le fournisseur de services a remporté cet appel d'offres public grâce à un concept novateur d'exploitation et de modernisation des installations. Le contrat a débuté le 1er janvier 2021.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris -2.28%