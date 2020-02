Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : signe un contrat avec l'aéroport de Stansted Cercle Finance • 20/02/2020 à 15:07









(CercleFinance.com) - Le groupe Spie annonce ce jour que Spie UK, sa filiale au Royaume-Uni, a remporté le contrat de modernisation du système de manutention des bagages de l'aéroport de Stansted, à Londres. 'Celui-ci s'inscrit dans le programme de transformation qui vise à préparer l'aéroport de Stansted à l'augmentation du nombre de passagers attendue dans les cinq prochaines années', indique Spie. Les travaux comporteront la déviation du circuit d'eau réfrigérée, du système de chauffage basse température (CBT), des canalisations domestiques, des équipements électriques, ainsi que la modification des gaines et la fourniture de nouveaux systèmes de confinement, d'alimentation et d'éclairage, et l'installation d'un nouveau réseau de distribution BT.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.88%