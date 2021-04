Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : signe un contrat avec De Vlaamse Waterweg Cercle Finance • 14/04/2021 à 11:06









(CercleFinance.com) - Spie Belgium a développé l'année dernière avec ses partenaires Phoenix et Involtum un prototype d'unité d'alimentation électrique à quai. Une première commande a été passée par De Vlaamse Waterweg, l'agence du gouvernement flamand en charge des voies navigables en Flandre. L'alimentation à quai consiste en une armoire électrique, installée le long des rives des ports ou des voies navigables, où les bateaux peuvent s'amarrer et être alimentés en électricité. ' Ce système a pour avantage d'éviter que les bateaux ne laissent tourner leurs générateurs diesel polluants pour produire l'énergie dont ils ont besoin ' indique le groupe.

