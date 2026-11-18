Spie SA SPIE.PA :
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ACCORD POUR L'ACQUISITION D'ENPROM, RENFORÇANT SON EXPERTISE DANS L'INGÉNIERIE ET L'INSTALLATION D'INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES
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L'OPÉRATION DEVRAIT ÊTRE RELUTIVE POUR LE BPA AJUSTÉ DU GROUPE DÈS SA PREMIÈRE ANNÉE DE CONSOLIDATION
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L'OPÉRATION SERA FINANCÉE GRÂCE AUX RESSOURCES FINANCIÈRES DISPONIBLES DU GROUPE
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LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE DÉBUT 2027
Texte original nGNE1Y9SGS
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(Rédaction de Gdansk)
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