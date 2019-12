Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SPIE : signature d'un contrat à Manchester Cercle Finance • 11/12/2019 à 10:58









(CercleFinance.com) - Le groupe SPIE annonce ce mercredi que SPIE UK, sa filiale britannique, a signé un contrat de 18 mois avec Balfour Beatty portant sur la conception, la fourniture, l'installation et la mise en service d'une salle blanche sur le campus de l'université de Manchester. Cette salle blanche sera installée dans le nouveau bâtiment érigé par le constructeur britannique. 'Nécessitant le moins de vibrations possible, les travaux seront donc réalisés dans le sous-sol d'un bâtiment de sept étages. L'acheminement des équipements énergétiques nécessaires jusqu'au chantier orchestré par SPIE appelle donc une planification coordonnée avec l'entrepreneur général en charge des installations électriques et mécaniques', explique le groupe. Le montant du contrat n'a pas été précisé.

