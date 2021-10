Spie se retire du processus concurrentiel pour l’acquisition d’Equans

(AOF) - Mardi soir, Spie a annoncé son retrait du processus concurrentiel pour l'acquisition d'Equans. Le 6 septembre, le fournisseur de services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications avait déposé une offre non engageante pour l'acquisition de la filiale d'Engie, spécialisée notamment dans le génie électrique et climatique. Spie avait par la suite été sélectionné par Engie pour participer à la phase de due diligence.

Mais, Spie estime que les informations rendues disponibles dans le cadre de ce processus de due diligence ne sont pas suffisantes pour lui permettre de formuler, dans le délai imparti, une offre ferme conforme à ses exigences et objectifs.

Par conséquent, et en dépit de l'intérêt stratégique du projet, Spie a décidé de mettre fin à ses travaux et ne remettra pas d'offre à l'issue de cette phase de due diligence.

