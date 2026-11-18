Le spécialiste des services multitechniques a signé un accord en vue d'acquérir 100% du capital du groupe polonais Enprom afin de se renforcer dans les infrastructures haute tension.

Basé à Varsovie, Enprom emploie plus de 900 collaborateurs. Depuis sa création en 2011, il s'est imposé comme une référence de la construction d'infrastructures électriques en Pologne. Présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur (conception, installation, modernisation et maintenance de lignes à haute tension et de postes électriques), le groupe accompagne les gestionnaires de réseaux de transport polonais et allemands, des opérateurs de distribution ainsi que des développeurs de projets éoliens offshore en Pologne.

Sur le plan financier, Enprom a généré en 2025 un chiffre d'affaires d'environ 170 millions d'euros, accompagné d'une marge opérationnelle qualifiée de "high-single digit" (entre 7% et 9%).

Dans un contexte d'investissements soutenus dans les réseaux énergétiques, cette acquisition donne à SPIE le potentiel pour devenir un leader sur le marché des projets EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) d'infrastructures électriques, notamment sur le segment des postes électriques et des lignes aériennes.

L'opération devrait être relutive sur le bénéfice par action (BPA) ajusté de SPIE dès sa première année de consolidation. L'acquisition, dont le montant n'a pas été révélé, sera intégralement financée grâce aux ressources de Spie.