SPIE : s'implique pour un éclairage public plus intelligent

(CercleFinance.com) - Spie annonce sa participation à unprogrammepilote européen visant 'à rendre l'éclairage public des communes encore plus durable grâce à l'application de technologies intelligentes'. Une étude vient d'ailleurs d'être lancée en collaboration avec plusieurs municipalités - Middelburg (Pays-Bas), Tipperary (Irlande), SintNiklaaset Ostende (Belgique) - universités et entreprises - dont SPIE - en vue de rendre l'actuel éclairagepublic plus intelligent et économe enénergie. L'étude se penchera aussi sur l'utilisation potentielle de capteurs. Ces derniers pourraient permettre d'éclairer davantage une rue lorsque les passants sont nombreux ou, au contraire, à l'éteindre lorsqu'elle est déserte. A terme, cesystème de capteurspourrait égalementfaire la distinction entre piétons, cyclistes et automobilistes, indique le communiqué de Spie. L'étude, qui s'inscrit dans le cadre du programme Interreg NWE, seraachevéefin2021 et doit, à long terme, stimuler le déploiement de l'éclairage public intelligentpar d'autresacteurs de petite et moyenne taille, assure Spie.

