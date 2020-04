Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SPIE : s'envole de +10% vers 11E, les 11,5E se rapprochent Cercle Finance • 06/04/2020 à 11:43









(CercleFinance.com) - SPIE dessine une configuration de type 'tasse avec anse' et le franchissement de la résistance des 10,2E se solde par une envolée de +10% vers 11E: le titre efface la résistance des 10,7E du 20/12/2018, le comblement du 'gap' des 11,5E se rapproche

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +8.91%