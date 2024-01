Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: retenu pour le déploiement de la fibre aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 16:22









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé mercredi avoir été choisi par Eurofiber afin d'assurer l'installation et la maintenance de réseaux de fibre optique aux Pays-Bas.



Le groupe d'ingénierie français, qui rappelle qu'il effectue des missions pour Eurofiber depuis maintenant 20 ans, explique que ce nouveau contrat de cinq ans intervient alors que la demande pour les connexions en fibre optique des professionnels est en pleine croissance.



Le réseau de fibre optique d'Eurofiber aux Pays-Bas s'étend ainsi de 50 kilomètres en moyenne par semaine, sous l'effet du passage de nombreuses entreprises à des environnements 'cloud', du développement des parcs d'activités et de l'émergence des technologies dites 'hyperscale' (calcul à grande échelle).



Outre l'installation des infrastructures, Spie sera également chargé des missions de maintenance et de réparation du réseau.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris +1.00%