Spie: retenu pour la maintenance d'une usine Mercedes-Benz

(CercleFinance.com) - Spie a annoncé jeudi qu'il avait été choisi afin de prendre en charge la maintenance industrielle de l'usine automobile de Mercedes-Benz à Mettingen/Esslingen.



Le groupe d'ingénierie indique qu'il a été retenu pour assurer la maintenance des installations industrielles et des équipements techniques des bâtiments du site, ainsi que son approvisionnement en fluides.



Au total, le contrat doit porter sur la gestion de quelque 500.000 mètres carrés de surface utile, pour un effectif de plus de 30 collaborateurs.



Dans un communiqué, Spie indique qu'il accompagne, en parallèle, le constructeur automobile dans l'optimisation de ses installations afin d'améliorer davantage l'efficacité énergétique.



Les prestations ont débuté en juillet 2023, après une phase de démarrage qui a duré trois mois.



Spie rappelle qu'il est associé à Mercedes-Benz depuis près de 25 ans dans des domaines liés au processus de production.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.71%