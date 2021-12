Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: retenu pour l'exploitation d'un bâtiment en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 15:34









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé jeudi avoir été retenu par le promoteur Landmarken dans le cadre de la réalisation d'un nouveau site ultramoderne dédié à l'administration de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.



En qualité de responsable d'exploitation de l'ensemble du bâtiment, le groupe d'ingénierie prendra en charge pendant une durée de 20 ans l'exploitation des technologies intégrées, maintenance et remplacement compris, notamment en matière de sécurité.



Ce bâtiment d'environ 37.000 m2 doit accueillir près de 1000 collaborateurs des services d'administration financière du land.



Spie précise avoir été sélectionné à l'issue d'un processus d'appel d'offres qui aura duré quatre ans.





