Spie : retenu pour des travaux du nouveau campus d'Engie

(CercleFinance.com) - Spie annonce aujourd'hui que sa filiale Spie Industrie & Tertiaire a été choisie par le promoteur Nexity pour la réalisation des travaux de génie électrique du nouveau campus d'Engie situé à côté de la Défense (92). Déployé sur plus de 94 000 m2 et quatre bâtiments, le nouveau campus d'Engie intégrera de nombreux espaces spécifiques de restauration, auditorium, salle de fitness, salle de marché, salles de réunion, etc.... ' Cette réalisation, exigeante en termes de technologies et d'expertises, se veut exemplaire sur le plan énergétique en incarnant la transition vers le zéro carbone', assure Denis Onimus, chef de département chez SPIE. La livraison est prévue pour 2024.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.18%