Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: retenu pour des services industriels en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 24/08/2023 à 11:17









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé jeudi avoir été retenu en Allemagne pour la prise en charge des services techniques industriels d'un grand fabricant de transmissions, dont il ne dévoile pas le nom.



Le groupe d'ingénierie français est responsable de la fourniture des services techniques industriels sur trois sites de production représentant une surface utile nette totale d'environ 200.000 m2.



Une équipe d'une trentaine de salariés s'occupe ainsi de la maintenance des installations de production de cet acteur international du secteur et procède à des contrôles électriques et mécaniques, notamment des tests de sécurité, ainsi qu'à des inspections.



Les termes financiers du contrat n'ont pas été spécifiés.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris -0.68%