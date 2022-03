Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: résultat net pdg plus que triplé en 2021 information fournie par Cercle Finance • 11/03/2022 à 08:45









(CercleFinance.com) - Spie publie au titre de 2021 un résultat net part du groupe plus que triplé (+217,9%) à 169,1 millions d'euros et une marge d'EBITA en progression d'un point à 6,1%, pour une production de 6,97 milliards d'euros, en hausse de 4,9% (+3,2% en organique).



'La production est de nouveau en ligne avec son niveau de 2019 et notre marge d'EBITA est supérieure aux niveaux pré-Covid, reflétant notre engagement en faveur d'une stricte discipline opérationnelle et financière', souligne son PDG Gauthier Louette.



Un dividende de 0,60 euro par action, en hausse de 36,4%, sera recommandé au titre de l'exercice écoulé. Pour 2022, Spie vise notamment une croissance organique d'au moins +3%, ainsi qu'une poursuite de la progression de sa marge d'EBITA.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris +3.36%