SPIE : résultat net ajusté positif au premier semestre

(AOF) - Spie a publié un résultat net ajusté (part du groupe) de 38,8 millions d'euros au premier semestre 2020 contre 81,5 millions un an plus tôt, soit une baisse de 52,4%. La production du spécialiste des prestations de services multi-techniques dans les domaines du génie électrique pour la même période est en recul organique de 9% à 3,022 milliards. L'Ebita ressort pour sa part à 93,3 millions, correspondant à un repli de 40,3%. La marge Ebita recule de 170 points de base à 3,1%.

Sans surprise, la société a précisé que les mesures de confinement ont eu un fort impact sur son activité du deuxième trimestre. La production s'est en effet contractée de 17,1% sur le trimestre, avec notamment -24,9% en avril.

Spie souligne que l'activité est actuellement proche de la normale. Aussi, la société précise que dans l'hypothèse d'une absence de détérioration majeure de la situation sanitaire, la reprise rapide observée en juin lui donne confiance dans le fait que la production et ses marges peuvent être proches de la normale au second semestre, et que l'entreprise génèrera un free cash flow robuste en 2020.

" Compte tenu de la brutalité de cette crise, nos résultats du premier semestre témoignent d'une bonne résilience et illustrent le caractère essentiel de nos services, la discipline ancrée dans l'ensemble de notre organisation, ainsi que la bonne répartition géographique de nos activités. Nous avons réalisé un excellent niveau d'encaissements clients dans l'ensemble du groupe, reflet de notre gestion rigoureuse et de la qualité remarquable de notre base de clientèle " a déclaré Gauthier Louette, son président-directeur général.

