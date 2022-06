Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Spie: reprise des services techniques du suisse Arktis information fournie par Cercle Finance • 23/06/2022 à 14:05

(CercleFinance.com) - Spie a annoncé jeudi que sa filiale helvétique allait reprendre l'ensemble des contrats de maintenance et de service technique existants d'Arktis, un fournisseur suisse de solutions de communications.



Le groupe d'ingénierie français explique que cette société fondée en 2008 et basée à Schlieren et Sarnen a récemment pris la décision d'externaliser entièrement son activité de service technique.



Elle souhaite ainsi se concentrer sur son offre de communications et de collaboration unifiées majoritairement destinée aux acteurs du secteur de la santé.



Aux termes de l'accord, les collaborateurs d'Arktis en charge des opérations de service et de maintenance rejoindront les équipes de Spie.



Spie reprendra les éléments contractuels à partir du 1er juillet, sachant que les clients, partenaires et fournisseurs d'Arktis ont déjà été informés du changement.



Il a été convenu de ne pas divulguer les autres modalités de l'accord.