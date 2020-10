Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SPIE : replonge de -7% sur les 13E Cercle Finance • 28/10/2020 à 18:01









(CercleFinance.com) - SPIE valide une franche cassure du plancher des 14E et replonge de -7%, juste sous les 13E, c'est à dire au contact du support majeur testé à plus de 10 reprises du 20 mai au 15 juillet dernier. En cas de rupture des 12,9E, SPIE risque de dévisser en direction du plancher des 11,1E des 21 et 24 avril dernier.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris -6.77%